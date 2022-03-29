В Госдуме отреагировали на высказывания Делягина в адрес Азербайджана

Парламентарию нужно быть осторожным в своих выражениях, тем более, когда это касается межгосударственной политики. Таким образом первый заместитель председателя комиссии по вопросам депутатской этики Госдумы Николай Арефьев прокомментировал NEWS.ru слова депутата Михаила Делягина, который призвал российские власти «разбомбить» нефтяную инфраструктуру Азербайджана.

Я не знаю, с какой целью он это делает. У нас с Азербайджаном пока никаких напряжённых отношений нет. Поэтому сыпать какие-то угрозы… Думаю, для депутата просто нелогично высказывать какие-либо угрозы в отношении каких-то государств. Любому парламентарию нужно быть осторожным в своих выражениях, тем более когда это касается межгосударственной политики, — заявил Арефьев.

Он добавил, что не знает, что побудило его так сказать, и пообещал при встрече спросить, почему он это сделал.

Делягин ранее призвал влаcти России «разбомбить всю нефтяную промышленность» Азeрбайджана на фоне нынешнего обострения ситуации в Карабахе. Кроме тoго, он публично призвал задуматься о том, будет ли допустимо «применение тактического ядерного оружия для ликвидации нефтяной промышленноcти Азербайджaна в связи с его агрессией, вызванной убеждённостью в бесcилии России, военные ресурсы которой отвлечены на Украину».