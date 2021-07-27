Азербайджан объявил о перемирии на границе с Арменией
Денис Коробейников
Денис Коробейников
09:55, 28 июля 2021
Фото: ՀՀ պաշտպանության նախարարություն / MoD of the Republic of Armenia/facebook.com
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Минобороны Азербайджана приняло предложение России о прекращении огня на границе с Арменией. Об этом сообщили в военном ведомстве республики.
Тем не менее армянская сторона продолжает нагнетать обстановку и обстреливать азербайджанские позиции, дополнительно используя танки и 120-мм минометы, — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
В МИД Армении подтвердили договорённость о прекращении огня на границе. В дипломатическом ведомстве заявили, что ситуация на границе относительно стабильная, сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее Зарубежье.
Перемирие начало действовать с 10:00 по местному времени.
Примерно с 05:00 28 июля армянские военные начали обстреливать из стрелкового оружия и гранатомётов позиции азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района. Были ранены двое военнослужащих ВС Азербайджана. Им была оказана медицинская помощь.
В Минобороны Азербайджана опровергли сообщение о нанесении ущерба гражданским объектам на территории Армении. Азербайджанские военные предприняли необходимые шаги для пресечения провокации, которая была начата армянскими военными в направлении Кельбаджарского района.