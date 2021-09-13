Азербайджан и Турция обсудили военное сотрудничество

Начальник Генштаба Азербайджана Керим Велиев провёл встречу с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и главой турецкого Генштаба Яшаром Гюлером, сообщается на сайте Минобороны Азербайджана.

В рамках встречи были обсуждены вопросы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной, инженерной и других сферах. Сторонами было подчёркнуто успешное развитие сотрудничества, основанного на дружественных и братских отношениях между армиями двух стран.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили о начале азербайджано-турецких тактических учений с боевой стрельбой в Лачинском районе. Учения проводятся в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве с целью налаживания взаимодействия при проведении боевых операций.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.