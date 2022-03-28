Axios: американские сенаторы захотели отдать российские активы Украине
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
03:59, 29 марта 2022
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Американские сенаторы предложили направить средства от конфискованных российских активов на помощь Украине, передаёт портал Axios. Соответствующий законопроект был представлен представителями от партии республиканцев и демократов. При этом уточняется, что фондом будет управлять Государственный департамент в консультации с Агентством США по международному развитию.
Сенаторы представляют законопроект о перераспределении средств из конфискованных российских активов в фонд помощи украинским беженцам и восстановлению Украины, — сказано в материале Axios.
При этом отмечается, что речь идёт об активах богатых россиян и российских миллиардеров.
Президент США Джо Байден ранее заявил, что у Вашингтона нет планов по смене руководства России. Он отметил, что не отказывается от своих слов в адрес российского лидера Владимира Путина, но уточнил, что таким образом он выражал своё возмущение. Выступая с речью в Варшаве, американский лидер сказал, что российский лидер «не может оставаться у власти». В пресс-службе Белого дома попытались объяснить слова Байдена тем, что руководство в Кремле не может продолжать нынешний курс действий на Украине.