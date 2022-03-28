Axios: американские сенаторы захотели отдать российские активы Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу PBS, что Россия не намерена бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Он также уточнил, что в случае отсутствия оплаты за поставки энергоресурсов Европа может остаться без газа. По его словам, окончательное решение по этому вопросу ещё не принято.

Мы не будем заниматься благотворительностью - посылать газ бесплатно в Западную Европу. Нет оплаты — нет газа, — рассказал Песков. 31 марта состоится доклад, в ходе которого правительство, ЦБ и...