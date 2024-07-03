Автобус с российскими туристами попал в страшную аварию в Турции

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Пассажирский автобус, который перевозил туристов из России и Белоруссии, попал в ДТП в турецкой провинции Анталья, сообщает агентство IHA. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали люди.

Предварительно известно, что автобус вез туристов из отелей в аэропорт Антальи. По пути машина врезалась в бетонный столб по непонятной причине. В результате у авто уничтожена полностью половина кузова. Всех пострадавших доставили в больницу, в том числе и водителя. О погибших информация выясняется.

Ранее сообщалось, что в Турции гражданка России погибла в ДТП с участием автобуса, который перевозил сотрудников строящейся в республике атомной электростанции «Аккую». По данным СМИ, общественный транспорт столкнулся с легковым автомобилем в провинции Мерсин.

Ранее сразу несколько лесных пожаров были зафиксированы в провинциях Чанаккале и Измир в Турции. Сообщалось, что только в Измире находилось 16 очагов. Как отмечали турецкие СМИ, огонь стремительно распространялся благодаря ветру, а в ряде районов была проведена эвакуация.

До этого власти Греции приняли решение задействовать армию для тушения крупного возгорания на горе Парнита вблизи Афин. Сообщалось, что экстренные службы задействовали 12 единиц воздушной техники и десятки единиц наземной спецтехники.