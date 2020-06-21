Австралийка в своём дворе обнаружила страшных «инопланетных существ»

https://static.news.ru/photo/e9bc9f08-b3da-11ea-b78f-fa163e074e61_660.jpg Ptenothrix leucostrigata Фото: Ryszard/flickr.com

Жительница Австралии в своём дворе обнаружила непонятных существ, напоминающих чёрный живой песок.

Из-за пугающей находки женщина потеряла дар речи. Видео с «инопланетными существами» она выложила в группе Facebook, посвящённой насекомым.

На кадрах видна неподвижная чёрная масса, однако стоило женщине её коснуться, как она сразу ожила. Оказалось, что это маленькие жучки, которые скатываются и цепляются друг за друга. Ролик вызвал массу комментариев пользователей. В частности, ей посоветовали сжечь колонию «чужих» вместе со своим домом и скорее бежать куда глаза глядят.

Один из пользователей заявил, что жучки — это ногохвостки, которые также называются коллемболами. Насекомые настолько маленькие, что поодиночке увидеть их невооружённым взглядом практически невозможно. Кроме того, они не кусаются и не распространяют болезни, пишет Life.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону Александр Игнатенко может быть приговорён к 40-летнему тюремному заключению на Шри-Ланке за сбор мёртвых насекомых. Мужчина собирал их на трассе, а также на территории отеля. По решению суда россиянин отправился в местную тюрьму. Через полтора месяца у Игнатенко открылась язва из-за очень острой еды. Из-за эпидемии коронавируса мужчину выпустили из тюрьмы под залог.