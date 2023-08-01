Авиакомпания «Туркменистан» свернула полеты в Москву после ударов БПЛА

Фото: vk.com/turkmenistanairlinesrussia

Авиакомпания «Туркменистан» приостановила рейсы из Ашхабада в Москву в связи с обстановкой в воздушном пространстве над российской столицей, сообщила пресс-служба перевозчика. О решении стало известно после серии атак украинских беспилотников в Москве. Теперь самолеты будут перенаправлены в Казань.

В связи с воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне, а также на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов начиная с 1 августа 2023 года все рейсы авиакомпании «Туркменистан», осуществляющие полеты по направлению Ашхабад — Москва — Ашхабад, будут приостановлены, — сообщили в компании.

Ранее в Министерстве обороны РФ подтвердили очередную атаку украинских беспилотников в Москве и области. По данным ведомства, два аппарата военные сбили средствами ПВО. Еще один нейтрализовали при помощи комплекса радиоэлектронной борьбы. Без управления аппарат сошел с курса и потерпел крушение на территории комплекса «Москва-Сити».

30 июля деловой центр также попал под удар БПЛА. Тогда в результате происшествия повреждения получили фасады на двух офисных башнях. Как выяснилось, пострадал и офис Минэкономразвития, в связи с чем сотрудников ведомства перевели на удаленный режим работы.