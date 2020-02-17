Фото: Hennadii Minchenko/Global Look Press

Среди иностранцев, которые вместе с гражданами Украины будут вывезены из КНР в связи со вспышкой коронавируса, есть россиянин. Об этом заявил глава украинского министерства внутренних дел Арсен Аваков.

В эфире программы «Свобода слова» на ICTV министр отметил, что полностью поддерживает решение взять на борт гражданина РФ, поскольку ранее российский самолёт эвакуировал из Китая украинца. Аваков подчеркнул, что все иностранцы, как и граждане Украины, будут проходить контроль и подписывать документы о согласии на нахождение в карантине.

И за всю эту услугу, в отличие от граждан Украины, иностранные государства заплатят, — уточнил глава МВД.

Ранее NEWS.ru писал, что члены Обуховского районного совета Киевской области отказались размещать эвакуированных из китайского города Ухань из-за вспышки коронавируса украинцев.

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