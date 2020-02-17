Среди иностранцев, которые вместе с гражданами Украины будут вывезены из КНР в связи со вспышкой коронавируса, есть россиянин. Об этом заявил глава украинского министерства внутренних дел Арсен Аваков.
В эфире программы «Свобода слова» на ICTV министр
И за всю эту услугу, в отличие от граждан Украины, иностранные государства заплатят, — уточнил глава МВД.
Ранее NEWS.ru писал, что члены Обуховского районного совета Киевской области отказались размещать эвакуированных из китайского города Ухань из-за вспышки коронавируса украинцев.
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