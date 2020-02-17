Фото: Hennadii Minchenko/Global Look Press

Российских граждан в аэропорту имени Бен Гуриона задерживают надолго и без причины, об этом рассказал посол в Израиле Анатолий Викторов.

По его словам, у россиян проверяют документы и телефоны в неприспособленных для длительного пребывания помещениях, в которых отсутствуют еда и вода. Также Викторов обратил внимание на большое количество отказов во...