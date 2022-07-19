Астрономы предупредили о солнечной супербуре, которая обрушится на Землю Астрономы: солнечная буря обрушится на Землю и создаст проблемы в приёме GPS и радио

Фото: www.esa.int/

В ближайшие дни на Землю обрушится мощная солнечная буря. Она может создать проблемы в приёме сигналов GPS и радио. Об этом сообщает издание The U.S. Sun.

По информации учёных, на Солнце произошёл очередной всплеск коронарной активности, звезда выбросила в космос новый протуберанец. он был зафиксирован 15 июля, а воздействие от него на Земле могут ощутить уже 19 июля.

По словам доктора Тамиты Сков, удар солнечной плазмы в ряде районов нашей планеты может привести к нарушению приёма сигналов GPS со спутников и радиосигналов. Также он может привести к возникновению северного сияния в различных уголках Земли.

В свою очередь, эксперты сайта SpaceWeather допустили, что негативное влияние на работу спутников может проявиться позднее — 20 и 21 июля.

По мнению учёных, уже в ближайшем будущем солнечные бури станут возникать чаще. это связано с повышением активности звезды, которая сейчас находится в активной фазе цикла, которая продлится 11 лет.

Солнечнеы бури представляют серьёзную опасность для деятельности человека. В частности, усилившийся солнечный ветер способен привести к сходу космических спутников со своих орбит. При этом небольшие спутники могут быть полностью уничтожены