Сирийское руководство наращивает военное взаимодействие с Ливийской национальной армией (ЛНА) во главе с Халифой Хафтаром. Французская пресса выступила с утверждением, что самопровозглашённый фельдмаршал уже получил «подкрепление» в виде полутора тысяч сирийских бойцов для противостояния международно признанному правительству национального согласия (ПНС). Такие шаги, вероятно, идут в русле антитурецких договорённостей, подписанных накануне в Сирии между восточно-ливийским правительством и Дамаском.

О том, что ЛНА получила серьёзную кадровую помощь, пишет французская Le Monde. По оценкам издания, это хорошо обученные бойцы сил специального назначения. Газета отмечает, что вербовка для отправки в бывшую Джамахирию ведётся в Сирии с 2018 года. В основном, те, кто отправляется на помощь ЛНА, являются уроженцами Гуты (пригород Дамаска), следует из публикации. По этой информации, этнический костяк таких соединений составляют друзы. Их жалованье варьируется в промежутке от $800 до $1500.

Le Monde интерпретирует такую помощь как показатель интернационализации войны в Ливии и признак совпадения двух театров военных действий с риском серьёзных последствий для региональной ситуации.

Объединяясь с Хафтаром, сирийское руководство становится ближе к просаудовскому лагерю на Ближнем Востоке, который поддерживает ливийского маршала, — пишет французская газета.

Pan Xiaojing/XinHua/Global Look Press

В этом месяце Дамаск посетила делегация восточно-ливийского правительства, на стороне которого воюет ЛНА. В её состав вошли вице-премьер Абдель Рахман аль-Ахириш и министр иностранных дел и международного сотрудничества Абдель Хади аль-Хувейдж. По итогам официальной поездки были подписаны двусторонние меморандумы о взаимопонимании, которые касались не только восстановления дипломатических отношений, но и тесного разведывательного и военного сотрудничества. Ливийцы были лично приняты президентом Арабской Республики Башаром Асадом. В ходе переговоров стороны отметили, что события в двух странах перекликаются между собой. Они единогласно осудили линию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который, помимо активной интервенции в Сирии, ведёт политику военной помощи ПНС. Такие действия турецкого руководства угрожают «арабской национальной безопасности», подчеркнул сирийский министр иностранных дел Валид Муаллем на встрече с ливийцами. Визит делегатов восточно-ливийского правительства закончился открытием их дипмиссии в Дамаске.

О переброске бойцов сирийского правительства в Ливию сообщалось и раньше, однако на фоне подписанных между Тобруком и Дамаском официальных соглашений ситуация выглядит по-новому. Примечательно, что, по экспертным данным , сирийско-ливийский транзит координируется с Россией, которая пытается сдерживать свои отношения с Турцией от движения по траектории эскалации. Так, частота полётов между Дамаском и Бенгази может периодически достигать нескольких раз в неделю, причём, часть трафика проходит через российскую военную базу Хмеймим. Как следует из сообщений, появившихся в 2019 году, перевозки осуществляет находящаяся под западными санкциями авиакомпания Sham Wings. Её подозревают в снабжении ливийского военачальника всем, что подпадает под международное эмбарго, — оружием, техникой и боеприпасами. Были данные, что ЛНА поставляет Дамаску даже дефицитное в Сирии авиационное топливо. Эту схему, по некоторым данным, курировал генерал Мухаммед аль-Фахри (в 2016–2017 годах министр внутренних дел временного правительства Ливии).

Не будет ошибкой сказать, что укреплению взаимодействия между Дамаском и Тобруком способствовала активность Турции. Это касается как сирийского театра боевых действий (насыщение мятежной провинции Идлиб бронетехникой, беспилотными летательными аппаратами и кадровыми военными, а также намёки на операцию в северо-восточных районах), так и ливийского: с ПНС Анкара подписала меморандумы о взаимопонимании, ставшие нормативной базой для отправки её регулярных сил на север Африки. Это не могло не привести к укреплению арабской солидарности. Однако главная проблема заключается в том, что присутствие военных сил стран, принадлежащих к так называемой «шиитской оси», в Ливии может нанести удар по и без того сомнительному репутационному капиталу Хафтара. До настоящего времени он демонстрировал умение говорить с западными дипломатами и военными. Поддержка со стороны Сирии, которую принято рассматривать в одной связке с Ираном, может оказать ему в этом плане медвежью услугу.