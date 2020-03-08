Сирийское руководство наращивает военное взаимодействие с Ливийской национальной армией (ЛНА) во главе с Халифой Хафтаром. Французская пресса выступила с утверждением, что самопровозглашённый фельдмаршал уже получил «подкрепление» в виде полутора тысяч сирийских бойцов для противостояния международно признанному правительству национального согласия (ПНС). Такие шаги, вероятно, идут в русле антитурецких договорённостей, подписанных накануне в Сирии между восточно-ливийским правительством и Дамаском.
О том, что ЛНА получила серьёзную кадровую помощь,
Le Monde интерпретирует такую помощь как показатель интернационализации войны в Ливии и признак совпадения двух театров военных действий с риском серьёзных последствий для региональной ситуации.
Объединяясь с Хафтаром, сирийское руководство становится ближе к просаудовскому лагерю на Ближнем Востоке, который поддерживает ливийского маршала, — пишет французская газета.
В этом месяце Дамаск посетила делегация восточно-ливийского правительства, на стороне которого воюет ЛНА. В её состав вошли вице-премьер Абдель Рахман аль-Ахириш и министр иностранных дел и международного сотрудничества Абдель Хади аль-Хувейдж. По итогам официальной поездки были подписаны двусторонние меморандумы о взаимопонимании, которые касались не только восстановления дипломатических отношений, но и тесного разведывательного и военного сотрудничества. Ливийцы были лично приняты президентом Арабской Республики Башаром Асадом. В ходе переговоров стороны отметили, что события в двух странах перекликаются между собой. Они единогласно осудили линию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который, помимо активной интервенции в Сирии, ведёт политику военной помощи ПНС. Такие действия турецкого руководства угрожают «арабской национальной безопасности», подчеркнул сирийский министр иностранных дел Валид Муаллем на встрече с ливийцами. Визит делегатов восточно-ливийского правительства закончился открытием их дипмиссии в Дамаске.
О переброске бойцов сирийского правительства в Ливию сообщалось и раньше, однако на фоне подписанных между Тобруком и Дамаском официальных соглашений ситуация выглядит по-новому. Примечательно, что, по экспертным
Не будет ошибкой сказать, что укреплению взаимодействия между Дамаском и Тобруком способствовала активность Турции. Это касается как сирийского театра боевых действий (насыщение мятежной провинции Идлиб бронетехникой, беспилотными летательными аппаратами и кадровыми военными, а также намёки на операцию в северо-восточных районах), так и ливийского: с ПНС Анкара подписала меморандумы о взаимопонимании, ставшие нормативной базой для отправки её регулярных сил на север Африки. Это не могло не привести к укреплению арабской солидарности. Однако главная проблема заключается в том, что присутствие военных сил стран, принадлежащих к так называемой «шиитской оси», в Ливии может нанести удар по и без того сомнительному репутационному капиталу Хафтара. До настоящего времени он демонстрировал умение говорить с западными дипломатами и военными. Поддержка со стороны Сирии, которую принято рассматривать в одной связке с Ираном, может оказать ему в этом плане медвежью услугу.
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