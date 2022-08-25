Арктика — русская земля: эксперт объяснил возросший интерес к северу у НАТО Военный эксперт Матвийчук объяснил интерес к Арктике у НАТО наличием там российских ледоколов

Фото: Rosatom/Global Look Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг недоволен усилением военной активности России в Арктике, потому что там находится атомный ледокольный флот РФ, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он напомнил, что последние детище Росатома — ледокол, способный нести вооружение, является единственным в мире. При этом, по его словам, у США всего два подобных судна, однако одно из них сломано и стоит в верфи, второе также практически обездвижено.

Тут, как в анекдоте: «Один сломали, второй потеряли». И именно поэтому то Столтенберг и возмущается, так как по факту, на данный момент Арктика является территорией Российской Федерации, — сказал Матвийчук.

Также он прокомментировал беспокойство Столтенберга относительно Северной Атлантики. По его словам, она всегда была ареной противостояния. И то, что российские лодки начали барражировать эти воды, имеет абсолютно понятный посыл для США и НАТО, подчеркнул Матвийчук.

Может вы и ушли, где-то в электронике дальше чем мы, но в Атлантике наши лодки, не дадут вам возможности спокойно перебрасывать войска в Европу и ядерный щит, который мы можем там разместить, будет непреодолимым и они это прекрасно понимают, — отметил он.

Ранее Столтенберг заявил, что усиление военной активности России в Северной Атлантике и Арктике является вызовом для НАТО. Он подчеркнул, что Альянс будет бороться с ростом влияния РФ в регионе. По его словам, блок заинтересован в сохранении там безопасности и стабильности и объединенные силы будут реагировать на поступающие угрозы.