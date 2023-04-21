Арестович назвал три стратегические ошибки спецслужб США Арестович назвал ошибкой спецслужб США неумение правильно оценивать противника

Фото: O_Arestovich_official/t.me

Алексей Арестович

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович в своем Telegram-канале написал, что американские спецслужбы допустили несколько крупных просчетов. По его мнению, Соединенные Штаты не умеют оценивать противника.

[США] не верно оценили устойчивость власти в Афганистане и готовность армии сражаться с талибами. Не верно оценили подготовку и возможности Сил обороны Украины перед российской спецоперацией. Не верно оценили возможности и подготовку российский сил нападения, — написал Арестович.

Он уточнил, что государство, где элиты оторваны от реальности, обречено переживать кризисы и катастрофы. По мнению Арестовича, именно спецслужбы создают и поддерживают мифы, в которые верят политики США.

7 апреля стало известно, что в Пентагоне произошла утечка секретных данных. Один из документов содержит краткую информацию о 12 формирующихся украинских бригадах, девять из которых, предположительно, обучаются и снабжаются в США союзниками по НАТО. Виновным в сливе документов Пентагона назван 21-летний военнослужащий Национальной гвардии ВВС США Джек Дуглас Тейшейра.