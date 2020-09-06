Анкару разочаровало решение Косово открыть посольство в Иерусалиме

https://static.news.ru/photo/3e190f34-f029-11ea-b799-fa163e074e61_660.jpg Фото: Altan Gocher/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Решение непризнанного Косово об открытии посольства в Иерусалиме разочаровало Турцию. Об этом заявили в турецком МИД.

Согласно распространённому ведомством заявлению, этот шаг нарушает нормы международного права.

Мы призываем руководство Косово воздержаться от таких шагов, которые подорвали бы исторический и правовой статус Иерусалима, а также могли бы помешать признанию Косово другими государствами в будущем, — говорится в документе.

В МИД отметили, что Турция одной из первых признала независимость Косово и оказала поддержку для её признания на мировой политической арене, передаёт ТАСС.

Ранее Сербия и Косово в рамках переговоров о нормализации отношений, проходивших в Вашингтоне взяли на себя обязательства перенести свои посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим к июлю 2021 года и открыть там уже в этом месяце торговое представительство.

5 сентября NEWS.ru писал о том, что перенос посольства Сербии и Косово из Тель-Авива в Иерусалим осудили в Лиге арабских государств (ЛАГ). Соответствующее заявление распространено секретариатом организации.