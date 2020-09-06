Анкару разочаровало решение Косово открыть посольство в Иерусалиме

Решение непризнанного Косово об открытии посольства в Иерусалиме разочаровало Турцию. Об этом заявили в турецком МИД.
Согласно распространённому ведомством заявлению, этот шаг нарушает нормы международного права.
Мы призываем руководство Косово воздержаться от таких шагов, которые подорвали бы исторический и правовой статус Иерусалима, а также могли бы помешать признанию Косово другими государствами в будущем, — говорится в документе.
В МИД отметили, что Турция одной из первых признала независимость Косово и оказала поддержку для её признания на мировой политической арене,
Ранее Сербия и Косово в рамках переговоров о нормализации отношений, проходивших в Вашингтоне взяли на себя обязательства перенести свои посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим к июлю 2021 года и открыть там уже в этом месяце торговое представительство.
5 сентября NEWS.ru писал о том, что перенос посольства Сербии и Косово из Тель-Авива в Иерусалим осудили в Лиге арабских государств (ЛАГ). Соответствующее заявление распространено секретариатом организации.
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