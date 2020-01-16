Верхняя палата Конгресса Соединённых Штатов 16 января одобрила законопроект о новом торговом соглашении США, Канады и Мексики.
Документ поддержали большинство законодателей. Об этом
В декабре 2019 года соглашение уже поддержала Палата представителей Конгресса США. После одобрения сенатом документ поступит на подпись президенту Дональду Трампу.
Ранее NEWS.ru писал, что 15 января была подписана первая фаза торговой сделки США и Китая. Соглашение было достигнуто несколькими днями ранее. Трамп пообещал не вводить с 15 декабря и на неопределённый срок новые пошлины на импорт китайских товаров. В начале января торгпреды США и КНР должны подписать соответствующее соглашение. Достигнутые договорённости позволят увеличить объём американского экспорта в Китай на $200 млрд в течение двух лет, а торговый дефицит США сократится, отметили тогда в Вашингтоне.
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