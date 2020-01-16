Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Соединённых Штатов не планируют выводить своих военнослужащих из Ирака и ведут переговоры с Багдадом по вопросу присутствия американских войск в этой ближневосточной стране.

Нет планов по выводу войск из Ирака. Мы всё ещё ведём консультации с иракской стороной и по-прежнему хотим быть другом и партнёром суверенного и процветающего Ирака, — цитирует ТАСС официального...