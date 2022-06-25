Американский город отказался разрывать связи с городом-побратимом в России

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Директор по торговле и международным связям в мэрии Хьюстона Кристофер Олсон заявил, что город не будет разрывать отношения с городом-побратимом Тюменью по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Городской чиновник отметил, что отношения между городами представляют возможность поддерживать налог на субнациональном и городском уровне. Основными направлениями сотрудничества между городами является реализация совместных обучающих программ и научно-исследовательской деятельности, пишет РИА Новости.

У нас была дискуссия на тему того, следует ли разрывать или приостанавливать отношения с нашими городами-побратимами в свете России на Украине. Мы решили сохранить их, — заявил Олсон.

Отмечается, что соглашение об учреждении городов-побратимов между Тюменью и Хьюстоном было подписано в 1995 году.

Американцы ранее раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, потребовавшего у США разорвать отношения с российскими городами-побратимами. Пользователи Twitter назвали украинского лидера «клоуном» и сравнили с Гитлером после того, как The New York Times выложила в Сеть пост с его выступлением. Часть пользователей Twitter считает, что у Зеленского слишком много просьб, чтобы «указывать». Американцы напомнили, что Вашингтон оказал Киеву военную и финансовую поддержку в размере $55 млрд, и призвали «не кусать руку, которая кормит».