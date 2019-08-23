https://static.news.ru/photo/c626b880-c583-11e9-96e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: DPA/TAСС

Авиалайнер Airbus 321, принадлежащий американской компании Hawaiian Airlines совершил аварийную посадку на Гавайях.

На борту находились 184 пассажира и семь членов экипажа. Семь человек получили повреждения, сейчас они госпитализированы. Причиной аварийной посадки стало задымление на борту самолёта, которое появилось за 20 минут до прибытия в Гонолулу.

Пилотам удалось посадить самолёт, людей эвакуировали по надувным трапам. Госпитализация потребовалась пассажирам, наглотавшимся дымом, сейчас их жизни вне опасности. Причина задымления пока не выяснена.

Ранее News.ru писал о том, что борт авиакомпании S7 Airlines, который следовал по маршруту Москва — Надым, утром 21 августа совершил вынужденную посадкув Сургуте. Причиной стал туман в Надыме.