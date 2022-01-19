Американских спортсменов попросили не критиковать Китай во время Олимпиады

Британское издание The Guardian сообщает, что американских лыжников попросили воздержаться от политических высказываний во время зимней Олимпиады — 2022 в Пекине, в особенности — не комментировать притеснения властями Китая уйгуров. В США полагают, что подобного рода заявления могут представлять опасность для американских граждан, по этой причине спортсменам порекомендовали ничего не говорить об этом до возвращения на родину.

Спортсмены имеют отличную платформу для высказываний, они могут быть лидерами в обществе, но команда не позволяет им поднимать важные проблемы. Это меня расстраивает, — сообщил американский лыжник Ноа Хоффман в интервью Insidethegames .

Guardian также утверждает , что за спортсменами будет установлено «оруэлльское наблюдение», а тех, кто рискнёт выразиться в негативном ключе, будет ждать «некое наказание».

Олимпиаду в Пекине планируется провести с 4 по 20 февраля 2022 года.

6 декабря США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине. Официальные представители властей страны не станут посещать Игры, однако спортсменам не запрещается принимать в них участие.

Глобальный совет имамов также запретил мусульманам ехать на Олимпиаду-2022 в Пекине из-за притеснения уйгуров. Заявление, в частности, подписал председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. По мнению имамов, китайское правительство продолжает нарушать права мусульман.