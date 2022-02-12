Американские сотрудники миссии ОБСЕ начали покидать Донецк

Сотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) начали выезжать на машинах из Донецка. Иностранцы покидают территорию Украины из-за угрозы «российского вторжения». Об этом сообщает ArabNewsFR в своём Twitter-аккаунте.

Сотрудники миссии ОБСЕ в восточной Украине, Донецке, начали уезжать из этого района на автомобиле, — говорится в сообщении.

Ранее МИД Германии призвал своих граждан покинуть Украину. В Берлине напомнили о растущей напряжённости вокруг страны, передвижении российских войск у её границ и предупредили о возможности военного конфликта. После этого Министерство иностранных дел Болгарии также призвало соотечественников, находящихся на территории Украины, покинуть государство любым доступным транспортом. Тем, кто только собирается в страну, было рекомендовано воздержаться от поездки.

Кроме того, Австралия тоже приостановила работу посольства в Киеве и дала распоряжение об отъезде его сотрудников. Причиной власти страны указали «ухудшающуюся ситуацию в области безопасности» в стране.