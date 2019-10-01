https://static.news.ru/photo/3dea4fb6-df11-11e9-b287-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Группа сенаторов США во главе с законодателями Марко Рубио и Беном Кардиным призвала госсекретаря США Майкла Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести новые санкции против российских чиновников.

По мнению американских сенаторов, некоторые должностные лица нарушают права россиян. В обращении, опубликованном на сайте Рубио, они призывают «принять меры в ответ на продолжающиеся действия российского правительства в отношении диссидентов и лидеров оппозиции».

Сенаторы считают, что санкции нужно применить в отношении генерального прокурора РФ Юрия Чайки и министра юстиции РФ Александра Коновалова.

Как ранее писал News.ru, 30 сентября США ввели санкции против российских компаний «за вмешательство в выборы». Под ограничительные меры Вашингтона попали предприятия Autolex Transport Ltd, Beratex Group Limited и Linburg Industries, а также бизнесмены — Денис Кузьмин и Игорь Нестеров.