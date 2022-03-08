Американская газета The New York Times вывезет из России сотрудников

Американское издание The New York Times объявило о том, что в ближайшее время будут вывезены все сотрудники газеты, работающие в России. Заместитель ответственного редактора Клиффорд Левив заявил, что такое решение было принято в связи с новым законом об уголовной ответственности за фейки в отношении ВС РФ.

В целях безопасности нашей редакции, работающей в регионе, мы решили вывезти их из страны, — сообщает издание.

Президент России Владимир Путин 4 марта подписал закон об уголовном наказании за фейки о вооружённых силах. Речь идёт о фактах, которые дискредитируют российских военных. В тексте документа также предусмотрено наказание за призывы к антироссийским санкциям. Нарушителям грозит штраф в размере от 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трёх лет.

Ранее свою работу в России приостановила BBC, а также американские новостные телеканалы CBS News и ABC News.