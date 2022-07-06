Американцы в петле московских координат Городская топонимика — это тоже часть гибридного противостояния

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Свежая боевая шутка. Отныне представители пятой, шестой и прочих колонн выявляются по тому, какой адрес американского и британского посольств они будут использовать. Признают ли площади ДНР и ЛНР или будут ориентироваться на стыдливую сетку координат, к которой англосаксы привязали свое расположение. Новые адреса миссий недружественных стран, без сомнения, сильный ход. Притом что прежде наши учреждения за границей зачатую оказывались на площади Сахарова или у сквера Немцова.

В ответ некоторые наши депутаты предлагали назвать улицу, на которой расположено польское посольство, в честь, например, генерала Михаила Муравьева, эффективно подавившего польское шляхетское восстание, но застеснялись. Мы всегда были в этом смысле предельно корректны.

Ныне многие карты пересдаются заново. Удивительно, ведь, казалось бы, у украинских властей хватает забот, но они не просто так бросились на своей все еще подконтрольной территории в срочном порядке переименовывать улицы и площади, названия которых хоть как-то связаны с историей и культурой России. Топонимика всегда была инструментом гибридной войны.

И не только она. Мы же помним, как еще после первого Майдана в Киеве исчезла гостиница «Москва». И ведь не просто так украинские каратели, сохранившие в 2014 году под своим контролем значительную часть исторических административных территорий Донецкой и Луганской областей, сразу стали проводить декоммунизацию как раз в области городской топонимики. Появились улицы, переименованные в честь героев АТО, у которых руки были по локоть в крови женщин и детей. Естественно, тут же в топонимику были вплетены все новоявленные легенды бандеровской власти, начиная от пресловутой «Небесной сотни» и заканчивая «киборгами», которые-де защищали донецкий аэропорт.

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вот и власти Луганской Народной Республики объявили о своем желании восстановить в освобожденных городах и поселках своей страны прежнюю, еще советскую топонимику, то есть вернуть улицам и площадям старые названия. Понятно, что и власти Донецкой Народной Республики последуют их примеру. Такое решение вызвало неоднозначную реакцию в среде наших «говорящих голов», которым не понравилось, что в Донбассе опять вернутся таблички с именами Василия Чапаева или Клима Ворошилова. Мол, опять в массовом сознании укрепятся не те герои.

Вопрос, конечно, непростой, учитывая многие изменения, что прямо-таки волнами прокатились по странам бывшего Советского Союза. И где в результате разработки собственной исторической мифологии на свалку истории были спешно отправлены многие достойные деятели, связывавшие прежде народы большой страны.

Ну, начнем с того, что ЛНР и ДНР ныне независимые государства, чей новый международный статус официально признан Россией. А потому они сами вольны решать, чьими именами они хотели бы называть свои проспекты и скверы. Тем более что восприятие некоторых исторических фигур, скажем, в Москве и Донецке с Луганском значительно разнится. В частности, высоколобые столичные интеллектуалы с некоторым высокомерным снисхождением воспринимают личность луганского слесаря Клима Ворошилова. Для них он скорее почти комедийный старичок, который запутался, кого поддерживать в момент столкновения Никиты Хрущева с просталинской оппозицией в Политбюро.

А вот луганчане до сих пор уважают своего земляка, который во многом возглавил в Донбассе сопротивление и петлюровцам, и просто разным махновцам. А потому, конечно, Луганск больше никогда не будет Ворошиловградом, но улицы имени «первого маршала» в городах и весях вновь появятся. В этом даже можно и не сомневаться.

Поэтому, конечно, первым делом в освобожденных городах и селах снимут таблички, напоминающие о времени власти карателей. И это тоже будет этапом возвращения к нормальной мирной жизни. И проще будет вернуть городам привычные названия, память о которых еще не выветрилась. Ну а потом будет время вновь проанализировать топонимику, поскольку в многолетних боях прославили свои имена новые герои Донбасса. Но это будет чуть позже.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

А американцам все равно придется привыкать к своему новому адресу. Иначе корреспонденция будет идти на деревню дедушке Байдену.