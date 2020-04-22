Американцы подали первый иск к Китаю по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/a5cfb808-8440-11ea-a3b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти штата Миссури подали первый иск к Китаю за сокрытие информации о коронавирусе. Это первый американский штат, предъявивший КНР претензии из-за инфекции.

С момента распространения коронавируса в Миссури умерли более 220 человек и обвиняют в их смерти американцы только китайцев. Заявление опубликовано на сайте генпрокурора штата Эрика Шмитта. В нём правительство и коммунистическую партию КНР обвиняют в препятствии распространения информации о заболевании, неразглашении данных, подтверждающих опасность вируса, пишет Fox News.

Действия китайской стороны привели к смерти жителей Миссури, а также нанесли штату экономический урон, — указывает в заявлении генпрокурор штата.

Иск подан в федеральный суд Восточного округа штата Миссури. Американцы, в частности, обвиняют китайцев в том, что они не приняли меры для предотвращения распространения вируса в другие страны и не проинформировали о вспышке заболевания ВОЗ.

Истцы требуют признать ответчиков виновными в нарушении общественного порядка и совершении чрезвычайно опасных действий. Известно, что штат понёс убытки в сумме $44 млрд, хотя в иске эта сумма не обозначена.

Иску предрекают провал, так как американский закон наделяет иммунитетом власти других стран в административных и уголовных разбирательствах, которые ведутся на территории США.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что ни одна страна не застрахована от потенциальной новой вспышки COVID-19. К ней может привести необоснованная отмена различных ограничений.