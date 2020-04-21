ВОЗ предупреждает о возможной новой вспышке коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что ни одна страна не застрахована от потенциальной новой вспышки COVID-19. К ней может привести необоснованная отмена различных ограничений.
Об этом заявил региональный директор ВОЗ по западной части Тихого океана Такеши Касаи,
По крайней мере, пока не будут найдены вакцина или очень эффективные методы лечения, этот процесс должен стать нашей новой нормой, — сказал Касаи.
Ранее NEWS.ru сообщал, что член Совета Федерации Алексей Пушков призвал опомниться людей, которые не верят в пандемию COVID-19. По его словам, лучшим доказательством наличия эпидемии является публикация в одной из американских газет объёмного некролога. Сообщения о жертвах коронавируса заняли 16 страниц.
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