ВОЗ предупреждает о возможной новой вспышке коронавируса

https://static.news.ru/photo/b0b714b8-8397-11ea-b670-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Petyx / Ipa/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что ни одна страна не застрахована от потенциальной новой вспышки COVID-19. К ней может привести необоснованная отмена различных ограничений.

Об этом заявил региональный директор ВОЗ по западной части Тихого океана Такеши Касаи, сообщает «Интерфакс». Он подчеркнул, что меры изоляции доказали эффективность, а люди должны быть готовы к новому образу жизни.

По крайней мере, пока не будут найдены вакцина или очень эффективные методы лечения, этот процесс должен стать нашей новой нормой, — сказал Касаи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что член Совета Федерации Алексей Пушков призвал опомниться людей, которые не верят в пандемию COVID-19. По его словам, лучшим доказательством наличия эпидемии является публикация в одной из американских газет объёмного некролога. Сообщения о жертвах коронавируса заняли 16 страниц.