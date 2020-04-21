«Опомнитесь»: Пушков оценил версию о «придуманной» эпидемии

Член Совета Федерации Алексей Пушков призвал опомниться людей, которые не верят в пандемию COVID-19. По его словам, лучшим доказательством наличия эпидемии является публикация в одной из американских газет объёмного некролога.
Сообщения о жертвах коронавируса заняли 16 страниц.
И ещё находятся такие, кто утверждает, что эпидемия чуть ли не выдумана. Опомнитесь, — говорится в сообщении сенатора, которое он разместил в Twitter.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в США от коронавирусной инфекции скончались 40,5 тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса, который ведёт собственные подсчёты, основываясь на данных федеральной и местной статистики. Число заболевших в США составляет 742 442 человека.