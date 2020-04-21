«Опомнитесь»: Пушков оценил версию о «придуманной» эпидемии

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Глава государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил о росте заражений коронавирусом в «атомных» городах. По его словам, в отрасли отслеживают ситуацию с 47 сотрудниками.

Ситуация разная. В большинстве городов случаи заболеваний единичные, без распространения. Есть и такие, где их вообще нет. Будем надеяться, что так оно и останется дальше. Это Новоуральск, Лесной, Билибино, —...