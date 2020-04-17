Число жертв коронавируса в США превысило 40 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/3e179f0e-8275-11ea-bcc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

В США от коронавирусной инфекции скончались 40,5 тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса, который ведёт собственные подсчёты, основываясь на данных федеральной и местной статистики.

Число заболевших в США составляет 742 442 человека.

В штате Нью-Йорк за сутки скончались ещё 507 человек. Губернатор Эндрю Куомо считает, что штат прошёл высшую точку заболеваемости. Он подчеркнул, что уровень госпитализации снижается. В настоящий момент на лечении находятся 16 213 человек.

NEWS.ru писал, что жители Мичигана, Мэриленда, Техаса, Огайо, Кентукки и Висконсина вышли на акции протеста. Они потребовали отменить карантин из-за COVID-19. Большинство из протестующих заявили, что находятся без средств к существованию. На некоторых из них были кепки с лозунгами «Сделай Америку снова великой!».