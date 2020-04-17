В штате Нью-Йорк число жертв COVID-19 за сутки увеличилось на 507

https://static.news.ru/photo/10b88916-8265-11ea-aeab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Braulio Jatar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил, что за сутки число смертей от коронавируса составило 507. Но уже есть положительные сдвиги.

По его словам, эти данные свидетельствуют о том, что штат прошёл высшую точку заболеваемости.

Все показатели на данный момент показывают, что мы снижаемся. Продолжится ли это снижение, зависит от того, что мы будем делать. Худшие новости — мы потеряли ещё 507 жителей штата Нью-Йорк. Это очень большое число, — отметил политик.

Он добавил, что уровень госпитализации также снижается. Сейчас 16 213 человек проходят лечение, передаёт РИА Новости.

В соседнем штате Нью-Джерси выявлено 81,4 тыс. заражённых, там зафиксировано 4 тыс. смертей от коронавируса. На третьем месте по числу заболевших находится штат Массачусетс: 36,3 тыс. инфицированных, 1,5 тыс. погибших.

Как писал NEWS.ru, количество людей с подтверждённым диагнозом COVID-19 на территории США выросло до 740 тыс. человек. Число летальных исходов за последние восемь дней почти удвоилось и достигло 39 тыс. человек. Полностью вылечились от инфекции 68,4 тыс. американцев.