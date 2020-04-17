Число жертв коронавируса в США превысило 39 тысяч

https://static.news.ru/photo/fa447914-824c-11ea-84fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabio Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Количество людей с подтверждённым диагнозом COVID-19 на территории США выросло до 740 тыс. человек. Число летальных исходов за последние восемь дней почти удвоилось и достигло 39 тыс. человек. Полностью вылечились от инфекции 68,4 тыс. американцев.

В штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от пандемии, зафиксировано более 241 тыс. случаев заражения. Число скончавшихся там от последствий COVID-19 — 17,6 тыс. человек, — сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные служб здравоохранения США.

В соседнем штате Нью-Джерси выявлено 81,4 тыс. заражённых, там зафиксировано 4 тыс. смертей от коронавируса. На третьем месте по числу заболевших находится штат Массачусетс: 36,3 тыс. инфицированных, 1,5 тыс. погибших.

Как писал NEWS.ru, власти Бразилии помогают жителям общин на Амазонке изолироваться от внешнего мира, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Лидеры коренных народов при поддержке полиции закрыли въезды на свои территории в штате Амазонас. Особо удалённые от городского центра жители из числа коренных народов особенно уязвимы к коронавирусу. У них часто отсутствует нормальный доступ к проточной воде и нет дезинфицирующих средств. Ближайшая больница находится в нескольких днях пути на лодке.