«Альтернатива для Германии» подала жалобу на Меркель в Конституционный суд

https://static.news.ru/photo/f8160e0e-cc35-11ea-9513-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Michailidis/Euc/Global Look Press

Правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» обратилась с жалобами в Конституционный суд страны на правительство и канцлера Германии Ангелу Меркель из-за их реакции на голосование в парламенте Тюрингии.

Представители партии Тино Крупалла и Йорг Мойтен настаивают на рассмотрении жалоб в ускоренном порядке для «устранения нарушений» со стороны канцлера и правительства.

В конституционном праве страны прописана процедура институционального контроля. Она позволяет контролировать соблюдение Основного закона органами власти. Жалобы подаются в рамках этой процедуры.

6 февраля 2020 года Меркель во время государственного турне по странам Африки заявила, что результаты выборов премьера Тюрингии должны быть пересмотрены. По закону страны премьер избирался голосованием в парламенте региона, тогда в нём участвовала фракция «Альтернативы для Германии». После заявления Меркель в стране произошёл скандал и перевыборы.

Партия «Альтернатива для Германии» поддержала депутатов от партии Меркель «Христианско-демократический союз Германии» (ХДС). В результате скандала председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что подаст в отставку со своего поста.

Йорг Мойтен призвал суд зафиксировать действия Меркель, которые нарушают право. Он обвинил канцлера в злоупотреблении своим должностным положением при использовании международной арены для делегитимизации результатов демократических выборов. Политик убеждён, что действия Меркель нарушают Основной закон и равные возможности для партий, сообщает РИА Новости.

NEWS.ru писал, что Ангела Меркель окончательно отказалась баллотироваться на пятый срок. Она занимает должность канцлера с 22 ноября 2005 года.