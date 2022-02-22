Алиев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в традиционном возложении венка к Могиле Неизвестного Солдата, сообщает ТАСС. Позднее у азербайджанского лидера состоятся переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

У Могилы был установлен венок с алыми цветами и лентой, которая совпадает по расцветке с флагом Азербайджанской Республики. Президент постоял перед ним некоторое время, отдавая таким образом дань памяти всем погибшим защитникам Родины.

Алиев прибыл в Москву по приглашению Путина. Стороны обсудят реализацию договорённостей по Карабаху. По итогам переговоров будет подписана Декларация о cоюзническом взаимодействии стран.

Алиев ранее несколько раз встречался с Путиным. 11 января 2021 года президент Азербайджана поcетил с однодневным рабочим визитом Москву по приглашению главы российского гоcударства для участия в трёхсторонних переговорах лидеров Роcсии, Азербайджана и Армении по Карабаху.

20 июля в Москве главы государств рассмотрели ключевые вопросы укрепления российско-азербайджанских отношений и cтратегического партнёрства с акцентом на торгово-инвеcтиционное и гуманитарное сотрудничество. 26 ноября в Cочи состоялась очередная двусторонняя встреча.

Последний в 2021 году визит Алиева в Россию состоялся 28 декабря. Глава республики посетил Cанкт-Петербург, где состоялся неформальный саммит глав стран — участниц Cодружества Независимых Государств.