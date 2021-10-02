Алиев отметил роль России и Турции в урегулировании карабахского конфликта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что Россия и Турция играют важную роль в поддержании стабильности в Карабахе в постконфликтный период. Об этом глава государства заявил в интервью испанскому агентству EFE. Он также напомнил о недавней встрече президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, в ходе которой лидеры стран также обсудили ситуацию в регионе и взаимоотношения между Азербайджаном и Арменией.

Турция и Россия — два соседа Азербайджана. Мы оцениваем очень позитивную и стабилизирующую роль обеих стран. На мой взгляд, это суть новой формулы регионального сотрудничества, — сказал Алиев.

Он напомнил, что Москва и Анкара создали совместный мониторинговый центр в Карабахе. Также в регионе свою работу осуществляют российские миротворцы, которые принимают меры по обеспечению мира в местах проживания армянского населения.

Таким образом, уже возникли новые реалии. Каждая страна должна учитывать данные реалии, — заключил Алиев.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров в Сочи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Центр по контролю за прекращением огня в Карабахе активно работает. Россия и Турция также успешно сотрудничают по другим международным вопросам.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.