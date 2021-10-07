Алиев и Путин обсудили ситуацию в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным перспективы развития двусторонних связей и ситуацию в Карабахе, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера. Главы государств созвонились по случаю 69-го дня рождения президента России.

Подчеркнув успешное развитие азербайджано-российских двусторонних дружественных отношений в различных сферах, главы государств выразили уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества, провели обмен мнениями о перспективах связей. В ходе телефонного разговора была обсуждена ситуация в регионе, — говорится в сообщении.

Помимо этого, глава Азербайджана поздравил президента России с днём рождения, пожелал ему новых успехов в государственной деятельности во имя развития и процветания страны, крепкого здоровья. Российский лидер выразил признательность за проявленное внимание и поздравление.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о рассмотрении создания формата сотрудничества «3+3» по Карабаху. Данная инициатива предполагает создание механизма регионального взаимодействия с участием России, Азербайджана, Армении, а также Турции, Грузии и Ирана.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме этого, в регионе разместились российские миротворцы.