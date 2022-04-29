Аксёнов рассказал о судьбе западного оружия на Украине Аксёнов: оружие США, поставляемое Украине, попадёт в руки воинов-освободителей как трофей

Глава Крыма Сергей Аксёнов / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Оружие, которым США накачивает Украину, попадёт в руки воинов-освободителей в качестве трофеев, написал глава Крыма Сергей Аксенов в своём Telegram-канале. По его словам, теперь ленд-лиз, который ранее был одобрен Конгрессом США для Украины, уже ассоциируется не с помощью, а с «пособничеством нацистским преступникам».

Не сомневаюсь, что значительная часть вооружения, которым пичкают Киев, в итоге окажется в руках наших воинов-освободителей как трофеи. И они будут громить этим оружием украинских нацистов, возвращая понятию ленд-лиза его изначальный исторический смысл, — заявил Аксенов.

Он добавил, что политики Соединённых Штатов находятся на «неправильной стороне истории». По его словам, они могли бы «узнать, чем всё это заканчивается», прочитав биографии тех, кому поклоняются на Украине, к примеру Бандеры и Шухевича.

Ранее сенат США одобрил законопроект о программе ленд-лиза для Украины. Нормативный акт предполагает расширение возможностей Соединённых Штатов по ускоренным поставкам Киеву вооружений. Программа уже применялась на практике. По ней американцы сдавали в аренду либо передавали в долгосрочный кредит вооружение союзникам во время Второй мировой войны.