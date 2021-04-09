Африканский штамм коронавируса оказался не по зубам вакцине Pfizer

https://static.news.ru/photo/a1895dbe-9abd-11eb-8e60-96000091f725_660.jpg Фото: REUTERS

Вакцина совместного производства американской Pfizer и немецкой BioNTech оказалось малоэффективной против штамма коронавируса, обнаруженного в Южно-Африканской Республике (ЮАР). К такому выводу пришла группа израильских учёных из Тель-Авивского университета.

Исследователи сравнили данные 400 человек, привитых вакциной от Pfizer, с положительным результатом теста на наличие инфекции с таким же количеством заражённых и невакцинированных пациентов. Южноафриканский штамм обнаружили примерно у 1% проверенных людей, передаёт Reuters.

Неприятным обстоятельством оказалось то, что среди пациентов, получивших обе дозы вакцины, показатель распространённости южноафриканского штамма был в восемь раз выше, чем у непривитых — 5,4% против 0,7%. Это означает, что вирус способен в некоторой степени прорвать защиту вакцины, отметили учёные.

Они, впрочем, уточнили, что исследование пока не прошло экспертную оценку. Кроме того, сложно оценить степень погрешности из-за небольшой выборки людей, инфицированных южноафриканским штаммом. Этому есть объективные причины: в Израиле он распространён мало. Кроме того, выяснение общей эффективности американо-немецкой вакцины не было целью исследования.

Вместе с тем полученные данные могут стать основанием для дальнейшего изучения в этом направлении.

Ранее, как писал NEWS.ru, осечка вакцины Pfizer привела к эффекту «Тифозной Мэри» у медика из Германии. После вакцинации он всё-равно заразился коронавирусом, но болел бессимптомно и успел заразить большое количество пациентов и персонала, прежде чем причина была найдена.