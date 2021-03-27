Администрация Суэцкого канала раскрыла детали его разблокировки

https://static.news.ru/photo/40c48e62-8f0b-11eb-bda4-96000091f725_660.jpg Фото: Ahmed Gomaa/XinHua/Global Look Press

Администрация Суэцкого канала провела пресс-конференцию, на которой рассказала о проделанной работе по извлечению контейнеровоза с мели.

Работы по снятию севшего на мель контейнеровоза идут круглосуточно, без перерыва, — сказал глава администрации канала адмирал Усама Рабиа.

Он отметил, что в операции по снятию с мели судна участвуют 10 буксиров. Однако ситуация осложняется его размерами и количеством контейнеров.

Суэцкий канал оказался полностью заблокирован из-за того, что контейнеровоз Ever Given сел на мель. Он сбился с курса из-за ухудшения видимости и сильных порывов ветра. Корабль длиной 400 метров и шириной 59 метров направлялся из КНР в Роттердам. Судно грузоподъёмностью около 224 тысяч тонн зарегистрировано в Японии, но осуществляет навигацию под панамским флагом.

Инциденту с контейнеровозом Ever Given, застрявшим в Суэцком канале, предшествовал неоднозначный эпизод. В Сети появились данные трекинговых служб о маршруте корабля. Из них следует, что судно незадолго до захода в канал «нарисовало» фаллос в акватории Красного моря.

Как сообщал NEWS.ru, 26 марта и в первой половине 27-го были предприняты попытки снять контейнеровоз с мели с помощью буксиров, но они обе оказались неудачными.

В настоящее время уже 276 судов стоят в очереди на проход по Суэцкому каналу, заблокированному контейнеровозом Ever Given. В частности, 107 судов стоят на якоре в Порт-Саиде, 127 — в порту Суэца и ещё 42 пришвартованы в Грейт-Биттер-Лейк на полпути к каналу.