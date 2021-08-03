Восемь человек погибли при нападении на дом главы Минобороны Афганистана
Сона Рустамова
Сона Рустамова
09:59, 04 августа 2021
Фото: AP Photo/Rahmat Gul/ТАСС
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В Минобороны Афганистана заявили о восьми погибших и 20 раненых в результате нападения на дом главы оборонного ведомства, генерала Бисмиллы Хана Мохаммади в Кабуле. Об этом сообщил телеканал TOLOnews.
Восемь мирных жителей были убиты, ещё 20 человек, включая охранников Мохаммади, получили ранения, —сообщил представитель Минобороны страны.
Ранее сообщалось о четырёх жертвах. В Минобороны не исключают, что число погибших и пострадавших может возрасти.
В дипломатическом районе Кабула был подорван автомобиль у дома министра обороны, после чего в здание ворвались вооружённые люди. Атака продолжалась в течение пяти часов, пятеро террористов-смертников были ликвидированы. Глава Минобороны заявил, что ни он, ни члены его семьи не пострадали. В момент нападения его не было дома, а родственники были эвакуированы.
Я заверяю моих дорогих соотечественников, что такие нападения не могут повлиять на мою готовность защищать моих соотечественников и мою страну, — подчеркнул министр в видеообращении, которое было опубликовано в Twitter представителя Минобороны Фавада Амана.
Minister of defense message: My family and I are fine; Unfortunately, three bodyguards were injured. Terrorist attacks have no effect on our determination to fight terrorists pic.twitter.com/rJKYDHR6qa