Восемь человек погибли при нападении на дом главы Минобороны Афганистана

В Минобороны Афганистана заявили о восьми погибших и 20 раненых в результате нападения на дом главы оборонного ведомства, генерала Бисмиллы Хана Мохаммади в Кабуле. Об этом сообщил телеканал TOLOnews.

Восемь мирных жителей были убиты, ещё 20 человек, включая охранников Мохаммади, получили ранения, — сообщил представитель Минобороны страны.

Ранее сообщалось о четырёх жертвах. В Минобороны не исключают, что число погибших и пострадавших может возрасти.

В дипломатическом районе Кабула был подорван автомобиль у дома министра обороны, после чего в здание ворвались вооружённые люди. Атака продолжалась в течение пяти часов, пятеро террористов-смертников были ликвидированы. Глава Минобороны заявил, что ни он, ни члены его семьи не пострадали. В момент нападения его не было дома, а родственники были эвакуированы.

Я заверяю моих дорогих соотечественников, что такие нападения не могут повлиять на мою готовность защищать моих соотечественников и мою страну, — подчеркнул министр в видеообращении, которое было опубликовано в Twitter представителя Минобороны Фавада Амана.

Minister of defense message: My family and I are fine; Unfortunately, three bodyguards were injured.

Terrorist attacks have no effect on our determination to fight terrorists pic.twitter.com/rJKYDHR6qa — Fawad Aman (@FawadAman2) August 3, 2021

На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

Ранее восемь солдат правительственных войск Афганистана погибли в провинции Нангархар на востоке страны.