Восемь человек погибли при нападении на дом главы Минобороны Афганистана

Ранее сообщалось о четырёх жертвах. В Минобороны не исключают, что число погибших и пострадавших может возрасти.

В дипломатическом районе Кабула был подорван автомобиль у дома министра обороны, после чего в здание ворвались вооружённые люди. Атака продолжалась в течение пяти часов, пятеро террористов-смертников были ликвидированы. Глава Минобороны заявил, что ни он, ни члены его семьи не пострадали. В момент нападения его не было дома, а родственники были эвакуированы.