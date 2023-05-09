На Украине будут заочно судить 59 российских депутатов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума Российской Федерации

Служба безопасности Украины завершила расследование в отношении 59 депутатов Госдумы, которые обвиняются в посягательстве на территориальную целостность страны, сообщается в Telegram-канале ведомства. Материалы дела были переданы в суд для дальнейших разбирательств. Следствие запросило для обвиняемых наказание вплоть до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства еще на 59 депутатов Госдумы РФ, способствовавших разрешению полномасштабной войны против Украины. <...> На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Служба безопасности завершила досудебное расследование и передала в суд обвинительные акты, — говорится в сообщении.

По данным СБУ, депутаты Госдумы, в отношении которых проводилось расследование, 15 февраля 2022 года обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. 21 февраля на основании обращения российский лидер подписал соответствующие указы, а спустя сутки депутаты поддержали его, говорится в сообщении СБУ.

В марте СБУ сообщила о передаче в суд дела в отношении 41 депутата Госдумы, которые проголосовали за признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Согласно заявлению ведомства, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Позднее СБУ заочно предъявила обвинение всем членам Совета Федерации. Ведомство расценивает голосование в верхней палате парламента по ратификации договоров о принятии новых регионов в состав России как посягательство на территориальную целостность Украины.