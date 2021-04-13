Вслед за эсминцами США в Чёрное море вышли корабли ВМФ РФ

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Фрегат, ракетные и десантные корабли Черноморского флота (ЧФ) вышли в море для проведения артиллерийских стрельб в рамках контрольной проверки. Ранее в Чёрное море отправились американские военные эсминцы Roosevelt и Donald Cook, там они планируют находиться до 4-5 мая.

Отряд кораблей Черноморского флота вышел в море для проведения артиллерийских стрельб в рамках контрольной проверки сил флота за зимний период обучения, — цитирует РИА Новости сообщение ЧФ.

Фрегат «Адмирал Макаров», малые ракетные корабли «Грайворон» и «Вышний Волочёк», ракетный корабль на воздушной подушке «Самум», тральщик «Иван Голубец», а также большие десантные корабли намерены провести одиночные и совместные зачётные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. Роль условного противника будут выполнять морские щиты-мишени. Помимо кораблей в учениях задействуют самолёты и вертолёты морской авиации и противовоздушной обороны. Экипажи кораблей уже провели тренировку по преодолению условных минных заграждений.

Ранее источник в МИД Турции сообщил, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе своих военных кораблей через Босфор в Чёрное море, где они будут находиться с 14-15 апреля по 4-5 мая. По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, операции эсминцев Roosevelt и Donald Cook в Чёрном море носят «рутинный характер».

Как писал NEWS.ru, по данным украинского издания «Главред», США рассматривают возможность направить свои военные корабли в Чёрное море для демонстрации поддержки Украины. При этом больше пользы Киеву могло бы принести постоянное размещение группировки американских кораблей в регионе. Как полагает автор статьи, размещение кораблей США в Чёрном море могло бы стать сдерживающим фактором для России. Однако размещение большого количества потенциально противоборствующих сторон на небольшой площади может привести к росту напряжённости и риску начала реальной войны. При этом журнал выражает уверенность, что на самом деле ни одна из сторон — США или РФ — не намерена воевать по-настоящему.