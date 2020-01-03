https://static.news.ru/photo/6568dfc0-2f9e-11ea-9926-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2020 году на вооружение Сухопутных войск России поступят партии боевых машин пехоты БМП-3 с необитаемым боевым модулем «Эпоха» и БМП-2 с боевым отделением «Бережок», а также боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».

Как сообщило Минобороны «Интерфаксу», современные образцы бронетехники передадут армии в рамках исполнения государственного оборонного заказа.

Модуль «Эпоха» был представлен президенту Путину 24 декабря 2019 года на выставке в Национальном центре управления обороной РФ.

В составе модуля «Эпоха» — 30-мм автоматическая пушка 2А42 с боекомплектом 500 патронов. С пушкой спарен 7,62-мм пулемёт ПКТМ с боекомплектом из двух тысяч патронов. Он специально разрабатывался для перспективной БМП «Курганец-25», но может также устанавливаться на другие российские БМП.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство обороны России потратило более 1,5 трлн рублей на закупку вооружений и мероприятия в рамках гособоронзаказа. Из этой суммы более 68% было направлено на серийные комплектные закупки высокотехнологичных образцов.