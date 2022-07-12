Военный эксперт не согласился с Володиным в критике воздушных шаров ПРО США Военный эксперт Суконкин посоветовал не высмеивать воздушные шары американской ПРО

Фото: Konstantin Kokoshkin /Global Look Press

Военный эксперт Алексей Суконкин в разговоре с NEWS.ru согласился, что не стоит смеяться над планами Пентагона использовать воздушные шары для перехвата российских ракет. Он отметил, что подобные заявления Минобороны США говорят о намерениях Вашингтона превентивно развернуть сеть ПРО для поиска перспективных средств поражения с ядерной боеголовкой, созданных в РФ. Таким образом он прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о провале программы ПРО США.

Это платформа для радиотехнических комплексов приема и перехвата телеметрии: например, данных о полетах ракет во время испытаний. Это главная задача уважающих себя разведок. Они (США. — NEWS.ru) планируют создать некую сесть, перекрывающую широкую полосу, которую неминуемо пересечет ракета. Приходит на ум большое количество воздушных шаров на огромных высотах в районе Анголы одной из IT-компаний США для покрытия огромных территории интернетом. Возможно, опираясь на этот эксперимент, Пентагон готов использовать это в разведке, — рассказал Суконкин.

Он добавил, что использование воздушных шаров гораздо дешевле и проще, чем «гонять самолеты и спутники» — «их повесили, и они там висят месяцами на солнечных батареях, это дополнение к ПРО США и разведке». Эксперт добавил, что подобные технологии снизят вероятность пропустить пуск ракет и их подлет с других направлений.

США выстроили ПРО и ПВО с учетом того, что по ним могут нанести удар через Северный полюс. Не зря ПВО развернута на Аляске, а не в условной Мексике. Американцы решили превентивно развернуть сеть, учитывая наши разработки ракет с ядерной установкой, — подытожил Суконкин.

Володин в своем Telegram-канале прокомментировал планы США по использованию воздушных шаров для отслеживания российских гиперзвуковых ракет. По его мнению, Пентагон «сдулся» и данный шаг говорит о провале программы противоракетной обороны США. Парламентарий также предположил, что на следующем этапе Вашингтон будет «надувать подводные шары», поскольку у России на вооружении есть ядерные торпеды «Посейдон».

Ранее издание Politico сообщило, что Пентагон намерен выделить в 2023 году более $27 млн на проекты по использованию военных воздушных шаров на больших высотах. Они будут оснащены солнечными панелями и послужат дополнением к спутниковым системам, которые уже применяются армией США. Шары будут выполнять ряд задач, включая отслеживания гиперзвуковых ракет России и КНР.