Ветеран РВСН назвал сроки создания БЖРК «Баргузин»

https://static.news.ru/photo/aad6be46-ccac-11ea-a880-fa163e074e61_660.jpg БЖРК «Молодец» Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев сообщил, что Ракетные войска стратегического назначения получат новый боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) «Баргузин» в период от трёх до пяти лет, если военное руководство страны примет такое решение.

Я считаю, что развёртывание «Баргузина» стало бы наиболее эффективным ответом на стратегическую угрозу, которую влечёт за собой рост военных баз НАТО у российских рубежей <...> По моей оценке, на создание опытного образца ракеты, лётные испытания и отработку различных систем уйдёт порядка 3–5 лет, для ракетного комплекса это очень короткий срок, — привели слова ветерана РВСН в РИА Новости.

Ранее появилась информация, что «Баргузин» разработают до 2018 года, затем СМИ сообщили, что работы приостановлены.

Владимир Евсеев считает, что проект «Баргузин» был заморожен в связи с приостановкой договора СНВ-3 и финансовыми вопросами.

Он отметил, что БЖРК «Баргузин» имеет значительные преимущества перед БЖРК «Молодец» (который был снят с вооружения в 2005 году по договору СНВ-2), так как советский «ракетный поезд» оснащён крайне тяжёлой ракетой, что влияет на маскировочные свойства. Ракета, которой оснащён «Баргузин», умещается в обычный вагон. При этом «Баргузин» эффективнее подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Тополь» и «Ярус».

БЖРК «Баргузин» выглядит как обычный товарный поезд. Внутри, в вагонах комплекса, размещены три межконтинентальные баллистические ракеты. Помимо этого, «Баргузин» вмещает в себя различные технические системы, средства связи, командные пункты и личный состав. В случае приказа о боевых действиях створки трёх вагонов открываются и ракеты, спрятанные в них, становятся в вертикальное положение. Отмечается, что на запуск ракет требуется всего несколько минут.

Как писал NEWS.ru ранее, эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов заявил, что требование Соединённых Штатов к России прекратить разработки ядерных ракет говорит о страхе США перед мощью РФ. Он отметил, что американская сторона сильно отстаёт от российской в области ракетных технологий.