Ведутся переговоры о поставке Минобороны первых ракет «Ангара-А5М»

https://static.news.ru/photo/271ba540-7f4f-11e9-9a73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Центр Хруничева и Министерство обороны РФ ведут переговоры о заключении контракта на поставку первых модернизированных ракет «Ангара-А5М». Об этом сообщил генеральный директор ГКНПЦ им. Хруничева Алексей Варочко.

С Минобороны мы ведём переговоры о дальнейших заказах уже ракет версии «Ангара-А5М», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что центр Хруничева должен изготовить в рамках контракта с Минобороны четыре ракеты «Ангара-А5», предназначенные для лётных испытаний, а также четыре серийных ракеты «Ангара-А5». Поставка последних была намечена на 2022–2024 годы. О поставках модернизированных ракет не сообщалось.

При этом центр Хруничева имеет контракт с корпорацией «Роскосмос» на одну ракету «Ангара-А5» и две ракеты «Ангара-А5М», они предназначены для обеспечения первых стартов с космодрома Восточный.

По линии госкорпорации «Роскосмос» мы смотрим на перспективу заказа ракет для отработки пилотируемого корабля «Орёл», — отметил Алексей Варочко.

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Роспатент поступила заявка на регистрацию облика линейки сверхтяжёлых носителей для пусков к Луне и Марсу​​​. Разработчиком стал Государственный ракетный центр им. Макеева, который ранее создал межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат».