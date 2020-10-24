В США стал известен создатель секретного истребителя шестого поколения

https://static.news.ru/photo/0a638a50-160f-11eb-8789-fa163e074e61_660.jpg Фото: Airman 1st Class Monica Roybal/Global Look Press

В Соединённых Штатах стал известен предполагаемый разработчик истребителя последнего поколения для Военно-воздушных сил страны.

Финансовый директор Lockheed Martin Кен Поссенриеде намекнул, что аэрокосмический гигант работает над созданием нового самолёта. Речь может идти о новом секретном истребителе для ВВС, — передаёт журнал Popular Mechanics.

По мнению автора статьи, доходы и расходы компании говорят о том, что Lockheed Martin разрабатывает «большое и таинственное изделие».

Предполагается, что секретный самолёт шестого поколения, входящий в программу Next Generation Air Dominance, должен заменить истребитель F-22 Raptor. Программа предназначена для обеспечения превосходства ВВС Соединённых Штатов в будущих конфликтах с потенциальными противниками вроде России и Китая, полагает автор публикации.

Ранее стало известно, что в США успешно завершились лётные испытания прототипов гиперзвуковых ракет Lockheed Martin и Raytheon воздушного базирования. Об этом сообщило американское Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов. По его данным, испытания стали частью программы Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC). При этом Агентство не проинформировало, где и когда именно состоялись испытания, а также какие самолёты приняли в них участие. Но, как ранее сообщали ВВС США, платформой для испытаний в рамках программы HAWC станет бомбардировщик B-52H Stratofortress, писал NEWS.ru.