В США позитивно оценили перспективы российского БПЛА «Охотник»

https://static.news.ru/photo/fcbcd53c-57fe-11eb-a786-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Российский тяжёлый ударный дрон С-70 «Охотник», возможности которого сейчас позволяют использовать его в качестве ведомого для истребителя Су-57, в будущем будет способен действовать автономно.

С таким прогнозом выступил американский аналитик Самуэль Бендетт, передаёт Forbes. По его словам, «Охотника» в перспективе оснастят системой искусственного интеллекта. После этого беспилотный летательный аппарат сможет самостоятельно атаковать наземные цели с заданными координатами — как стационарные, так и мобильные. Машина также сможет получать целеуказания, находясь в полёте.

Эксперт отметил, что Министерство обороны РФ держит под особым контролем работы над «Охотником», чтобы обеспечить результаты в срок или даже с опережением графика.

«Охотника» разработали специалисты ОКБ Сухого. Машина имеет 14 метров в длину и размах крыльев в 19 метров. Взлётная масса дрона составляет 20 тонн, максимальная скорость — 1000 километров в час. БПЛА выполнен в схеме «летающее крыло» с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.

В ноябре 2020 года Минобороны сообщило, что С-70 в ходе испытаний впервые нанёс бомбовый удар неуправляемыми боеприпасами по наземным целям. Ранее ведомство показало первый совместный полёт «Охотника» и Су-57.

Российский военный эксперт Дмитрий Литовкин, оценивая возможности дрона, заявил, что «Охотника» можно применять в военном конфликте любого типа, писал NEWS.ru.