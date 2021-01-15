В США позитивно оценили перспективы российского БПЛА «Охотник»

Российский тяжёлый ударный дрон С-70 «Охотник», возможности которого сейчас позволяют использовать его в качестве ведомого для истребителя Су-57, в будущем будет способен действовать автономно.
С таким прогнозом выступил американский аналитик Самуэль Бендетт,
Эксперт отметил, что Министерство обороны РФ держит под особым контролем работы над «Охотником», чтобы обеспечить результаты в срок или даже с опережением графика.
«Охотника» разработали специалисты ОКБ Сухого. Машина имеет 14 метров в длину и размах крыльев в 19 метров. Взлётная масса дрона составляет 20 тонн, максимальная скорость — 1000 километров в час. БПЛА выполнен в схеме «летающее крыло» с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.
В ноябре 2020 года Минобороны сообщило, что С-70 в ходе испытаний впервые нанёс бомбовый удар неуправляемыми боеприпасами по наземным целям. Ранее ведомство показало первый совместный полёт «Охотника» и Су-57.
Российский военный эксперт Дмитрий Литовкин, оценивая возможности дрона, заявил, что «Охотника» можно применять в военном конфликте любого типа, писал NEWS.ru.