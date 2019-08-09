https://static.news.ru/photo/fc9d37fc-993e-11e9-b4a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Американское издание The National Interest оценило российский бомбардировщик перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).

Автора статьи Марк Эпископос назвал российскую разработку фундаментально новой, отметив, что бомбардировщик будет создан на основе современных решений.

Кроме того, по его мнению, ПАК ДА может стать представителем «шестого поколения», который придёт на смену истребителям пятого поколения Су-57.

По данным издания, у нового российского бомбардировщика будут повышенные стелс-характеристики, улучшенная система пилотирования, а также расширенные боевые возможности.

Отмечается, что первый тестовый полёт запланирован на 2025-2026 годы. Производством будет заниматься Казанский авиационный завод имени Горбунова.

Бомбардировщик планируется оснастить ракетами с дальностью действия до 7 тысяч км, способными анализировать воздушную и радиолокационную обстановку. Они также смогут выбирать цели во время полета и самостоятельно менять траекторию с целью уклонения от радаров.

Ранее News.ru писал о том, что разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) начали в России. Кроме того, в стране усиливается воздушная составляющая стратегических ядерных сил за счёт модернизации стратегических ракетоносцев Ту-160М и Ту-95МС, а также восстановления производства самолётов Ту-160М.