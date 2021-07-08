В США назвали российский танк, способный бросить вызов НАТО

Журналист американского издания The National Interest Марк Эпископос назвал блестящим готовящийся встать на вооружение российский танк Т-14 «Армата», сообщает «ПолитРоссия».

По мнению автора статьи, уникальные возможности «Арматы» позволят этому танку бросить вызов боевым машинам, стоящим на службе Североатлантического альянса, а также даёт сухопутным войскам России широкий спектр передовых возможностей.

Т-14 кажется более чем способным для того, чтобы проверить на прочность танки НАТО, — отметил аналитик.

По его словам, особенностью «Арматы» является его необитаемая башня, а также изолированная от боеприпасов капсула для экипажа. Кроме того, использование в танке технологий искусственного интеллекта позволяет осуществлять максимально точное наведение и прицеливание.

Впервые «Армату» продемонстрировали на параде Победы в Москве в 2015 году. Недавно стало известно, что госиспытания боевой машины завершатся в 2022 году, после чего она поступит в серийное производство.

Ранее журналисты США назвали самым смертоносным оружием России танк Т-14 «Армата», истребитель пятого поколения Су-57, зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400 «Триумф», гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс 9-А-7660 «Кинжал» и танк Т-90М.