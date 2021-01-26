Журналисты назвали «ахиллесову пяту» американских истребителей

https://static.news.ru/photo/3791d87c-5ffe-11eb-b493-fa163e074e61_660.jpg F-22 Raptor Фото: mpi04/MediaPunch via www.imago-images.de/Global Look Press

Американские стелс-истребители F-22 и F-35 имеют недостатки, которые делают их уязвимыми мишенями для противника. Об этом заявили американские журналисты.

Стелс, вопреки распространённому мнению, не является плащом-невидимкой, — передаёт The National Interest.

Американское издание отмечает, что российские загоризонтные радиолокаторы «Подсолнух» отлично справляются с задачей обнаружения стелс-самолётов в небе. Они легко могут отследить F-35 на больших расстояниях.

В статье утверждается, что технология инфракрасного поиска также определяет местоположение стелс-истребителей Соединённых Штатов.

Среди других недостатков американских летательных аппаратов авторы публикации называют существенное отставание по всем параметрам в воздушном бою, к которому F-35 или B-2 не предназначены. Отмечается, что в воздухе самолёт ВВС США может стать лёгкой добычей российского Су-57.

Ранее в Соединённых Штатах восхитились характеристиками новейшего российского зенитного ракетного комплекса С-500, который способен уничтожать низкоорбитальные спутники и некоторые типы космических кораблей. С-500 способны обнаруживать и уничтожать до десяти боеголовок баллистических ракет, которые летят со скоростью четыре мили в секунду. Кроме того, уточняется, что противоракетная платформа может использовать несколько радиолокационных систем, чтобы одновременно обнаруживать разные типы целей: самолёты, беспилотники, вертолёты и ракеты.

Время отклика флагманской системы С-500 будет на шесть секунд меньше, чем у предыдущей модели С-400 «Триумф». Такого показателя российские конструкторы смогли добиться благодаря модифицированным радарам. Ожидается, что максимальная дальность действия нового зенитного ракетного комплекса составит до 600 километров. Издание отмечает, что на состоявшихся испытаниях ЗРК уже сумел уничтожить цель на удалении в 481 километр, что на 80 километров больше, чем у любой из существующих аналогичных систем.

Автор статьи утверждает, что помимо спутников и космических аппаратов российские С-500 могут стать настоящей «серебряной пулей» для американских истребителей-невидимок F-35, писал NEWS.ru.