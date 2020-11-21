В России приняли на вооружение новейший корабль с ракетами «Калибр»

https://static.news.ru/photo/da47da92-2bee-11eb-bb26-fa163e074e61_660.jpg Фото: ВМФ

Корабль проекта 22800 «Одинцово», оснащённый ракетами «Калибр», приняли в состав Военно-морского флота России.

В Балтийске состоялся торжественный ритуал первого подъёма военно-морского флага РФ на новейшем малом ракетном корабле «Одинцово» проекта 22800 «Каракурт», построенном для Балтийского флота на судостроительном заводе «Пелла», — приводят «Известия» заявление пресс-службы Балтийского флота.

Корабль «Одинцово» оснащён крылатыми ракетами «Калибр», а также современными комплексами управления, радиотехнического вооружения, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодиверсионным оружием.

Корабли этого проекта могут выполнять задачи как одиночно, так и в составе отрядов и группировок.

Ранее Военно-морской флот Российской Федерации включил в свой состав 17-й по счёту новый патрульный катер проекта 03160 «Раптор». Эти катера созданы для несения патрульной службы, доставки и высадки морских пехотинцев до 20 человек, перехвата и задержания малых целей, а также могут быть использованы в поисково-спасательных операциях. Экипаж катера состоит из трёх человек. Судно способно развивать скорость до 50 узлов и имеет броневую защиту. Она состоит из бронепанели класса Бр4, иллюминаторов с пулестойким стеклом. Вооружение — дистанционно управляемый комплекс с оптико-электронным модулем, двумя пулемётами 6П41 «Печенег» калибра 7,62 мм, писал NEWS.ru.