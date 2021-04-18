В РФ создали первую в мире систему «воздушного минирования»

https://static.news.ru/photo/b3d011b4-a032-11eb-869e-96000091f725_660.jpg Фото: zala-aero.com

Главный конструктор группы компаний ZALA Aero Александр Захаров рассказал, что российские эксперты впервые в мире создали систему «воздушного минирования», которая послужит в качестве меры противодействия деятельности разведывательных беспилотников. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Предполагается, что система будет поражать БЛА с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». По словам Захарова, такие разработки можно запустить в небо и в достаточно короткий срок установить воздушное минирование, которого хватит на оборонительные действия длительностью в несколько десятков часов. Кроме того, боевые беспилотники потенциального противника имеют скорости порядка 150 км/ч, и «Ланцет» способен поразить их.

Мы со своими 300 км/ч на пикировании cовершенно спокойно это сделаем, — добавил главный конструктор.

На текущий день проводятся испытания системы. Оборону отрабатывают на воздушных шарах, однако система уже демонстрирует абсолютную эффективность в плане уничтожения заданных целей. К слову, боеприпасы «Ланцет» использовались некогда и в Сирии для ликвидации особо опасных командиров боевиков.

Ранее NEWS.ru писал, что российская компания ZALA Aero (входит в состав Группы компаний «Калашников» госкорпорации «Ростех») создала первый в мире беспилотник самолётного типа с гибридным двигателем. Летательный аппарат ZALA 421-16E5G способен продержаться в воздухе значительное время, а также абсолютно бесшумен. Об этом рассказал руководитель направления специальных проектов ZALA Aero Никита Хамитов.