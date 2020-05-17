В Пентагоне подтвердили, что «супер-пупер-ракета» существует

https://static.news.ru/photo/62c908f0-97ed-11ea-87b0-fa163e074e61_660.jpg Джонатан Рат Хоффман Фото: Twitter

Пресс-секретарь Пентагона Джонатан Рат Хоффман подтвердил, что в США разрабатывают «супер-пупер-ракету», о который ранее сообщил президент страны Дональд Трамп.

Министерство обороны работает над созданием ряда гиперзвуковых ракет для противодействия нашим противникам, — сообщил Джонатан Рат Хоффман в Twitter.

The Department of Defense is working on developing a range of hypersonic missiles to counter our adversaries. https://t.co/ATb1XLHFtl — Jonathan Rath Hoffman (@ChiefPentSpox) May 15, 2020

Портал RT отмечает , что изначально Пентагон не хотел раскрывать новейшие разработки оружия, однако после публичного заявления Дональда Трампа, ведомство нехотя признало, что в стране ведётся разработка гиперзвуковых ракет.

Как писал NEWS.ru ранее, президент США сообщил, что в стране есть «супер-пупер-ракета». она способна развивать скорость в 17 раз больше, чем существующие аналоги. Он отметил, что в три раза быстрее российской или китайской. В ответ на это заявление журналисты президентского пула рассмеялись. А глава Роскосмоса иронично заметил, что России «против супер-пупер-ракеты ловить нечего».