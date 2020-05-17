В Пентагоне подтвердили, что «супер-пупер-ракета» существует

Портал RT отмечает, что изначально Пентагон не хотел раскрывать новейшие разработки оружия, однако после публичного заявления Дональда Трампа, ведомство нехотя признало, что в стране ведётся разработка гиперзвуковых ракет.
Как писал NEWS.ru ранее, президент США сообщил, что в стране есть «супер-пупер-ракета». она способна развивать скорость в 17 раз больше, чем существующие аналоги. Он отметил, что в три раза быстрее российской или китайской. В ответ на это заявление журналисты президентского пула рассмеялись. А глава Роскосмоса иронично заметил, что России «против супер-пупер-ракеты ловить нечего».