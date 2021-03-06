В Минобороны Германии предупредили о военной угрозе из РФ

https://static.news.ru/photo/51a14782-7f18-11eb-97b7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия преследует цель «дестабилизировать и ослабить НАТО», а Китай стремится «сформировать международный порядок в соответствии со своими интересами». Об этом говорится в документе Министерства обороны ФРГ, предназначенном для внутреннего пользования.

Как сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на этот документ, Минобороны в особенности обеспокоено внедрением Россией «высокоточных, трудноперехватываемых гиперзвуковых» ракет дальнего действия. Кроме того, в Германии вызывают тревогу крупные инвестиции РФ в «сохранение потенциала ядерного ответного удара с моря» и в «приоритетную модернизацию ядерного потенциала». По их данным, Москва сейчас обладает 6375 ядерными боеголовками.

Эксперты военного ведомства полагают, что 840 тысяч российских солдат «хорошо обучены и могут быть быстро перемещены», а ВС РФ «способны за короткое время на определённой территории добиться превосходства». При этом в ФРГ отметили и слабости российской армии: ограниченные возможности на море и нехватку ударных беспилотников.

Ведомство проанализировало также военные возможности Китая. По мнению специалистов, современные китайские ударные беспилотники, 6850 боевых танков, более 2 млн солдат, 1600 истребителей, огромный ракетный потенциал и систематически расширяемый ядерный потенциал превосходят Россию в масштабах «глобального влияния».

Как писал NEWS.ru, российский ОПК планирует провести испытания нового управляемого 152-миллиметрового снаряда 3ОФ95. Он будет использоваться для самоходных и буксируемых гаубиц. Испытания заказало тульское КБ приборостроения имени Шипунова. Стрельбы пройдут на полигоне в Нижегородской области. Будут задействованы арт-системы Д-20 «и «Мста-Б», самоходные гаубицы «Акачия» и «Мста-С». Специалисты проверят безопасность присутствия боеприпаса в каморе орудия, которая разогреется при максимальном темпе стрельбы. Снаряд будет обладать спутниковой навигационной системой и головками самонаведения. Специалисты также занимаются разработкой новых высокоточных боеприпасов высокой дальности, в том числе для САУ «Коалиция». Эта самоходка обладает высокой скорострельностью, в ней используется новая автоматика заряжания.